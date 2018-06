Sociale ladder opklimmen moeilijker geworden: gemiddeld 150 jaar nodig jv

15 juni 2018

14u26

Bron: afp 0 Economie Een kind uit een gezin onderaan de sociale ladder heeft vijf generaties, of 150 jaar, nodig om zich op te kunnen werken naar het gemiddelde loon van het land waar het woont. Dat blijkt uit een onderzoek van de Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in 24 van haar lidstaten.

België scoort, met vier generaties, iets beter dan het gemiddelde. Denemarken scoort het best, met twee generaties, Hongarije het slechtst (zeven generaties).

In vele geïndustrialiseerde landen is de klim op de sociale ladder stilgevallen, aldus Gabriele Ramos, adviseur van de OESO-secretaris-generaal. Beroep, inkomen en opleidingsniveau van de meeste familieleden blijven generatie na generatie hetzelfde in de OESO-landen.

Onderaan en bovenaan de sociale ladder is de minste verandering waarneembaar. Bij 16 OESO-lidstaten kunnen gemiddeld 17 procentt van de kinderen uit een gezin met een laag inkomen zich opwerken eens ze volwassen zijn. 42 procent van de kinderen uit welgestelde gezinnen slaagt er daarentegen in op hetzelfde niveau te blijven.