Smets en Foerster nieuwe covoorzitters Brussels Airlines jv

05 maart 2020

06u35

Bron: belga 0 Economie Jan Smets, de voormalige gouverneur van de Nationale Bank, vervangt in mei Etienne Davignon als covoorzitter van Brussels Airlines. Ook ex-CEO Christina Foerster krijgt die rol, bericht De Tijd.



De raad van bestuur van Brussels Airlines staat voor een grote wissel. Jan Smets (69), tot vorig jaar gouverneur van de Nationale Bank van België, wordt op de algemene vergadering in mei benoemd tot nieuwe covoorzitter van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Dat bevestigt Etienne Davignon aan De Tijd.

Davignon, die al sinds zijn ontstaan bij Brussels Airlines betrokken is, haalde Smets vorig jaar in de raad ter vervanging van Emmanuel van Innis (ex-Engie), de enige andere Belgische bestuurder. De graaf zag in de Gentse netwerker Smets zijn ideale opvolger als covoorzitter.

Nu Smets doorschuift, blijft de 87-jarige Davignon als gewone bestuurder aan. "Het is de bedoeling dat ik in het najaar een opvolger vind. Maar dat is niet zo dringend", zegt hij. Smets krijgt een oude bekende als collega-voorzitter naast zich. Lufthansa, de eigenaar van Brussels Airlines, stelde Christina Foerster aan als tweede covoorzitter van zijn Belgische dochter.