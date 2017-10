Smartphone dwingt Argenta te snoeien avh

Bron: Belga 0 Photo News Economie Argenta bouwde zijn kantorennet af van 498 vestigingen eind 2016 tot 486 vandaag. Die geleidelijke vermindering gaat de komende jaren verder. "We hebben onze kantoorhouders een dubbele boodschap gegeven: het aantal kantoren zal wellicht dalen, maar we kleven er geen aantallen op", zegt CEO Marc Lauwers vandaag in De Tijd.

Lauwers beklemtoont in de krant dat de bank niet in een Record Bank-scenario zit. Die dochterbank van ING werkt net als Argenta uitsluitend met zelfstandige kantoorhouders en wordt opgedoekt.



"We verwachten bij Argenta geen dramatische evolutie", klinkt het. "Onze vertrekpositie is anders dan bij andere kleine en middelgrote spelers. Onze kantoren hebben een inlage van gemiddeld 80 miljoen euro. Die schaal geeft een zekere winstgevendheid."



Alle geledingen zullen in het Argenta van de toekomst radicaal anders werken. "De centrale organisatie, het digitale platform en de kantoren moeten een driehoek vormen rond de klant", zegt Lauwers. "Dat vergt intern een mentaliteitswijziging."



Het onderliggende IT-platform waarop de nieuwe digitale diensten zullen draaien, moet volgend voorjaar operationeel zijn.