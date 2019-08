Slechtste week voor bitcoin sinds november KVE

16 augustus 2019

19u53

Bron: Belga 0 Economie Cryptomunt bitcoin heeft zijn minste week sinds vorig jaar november beleefd. De grootste cryptomunt gemeten in marktwaarde verloor de voorbije dagen 15 procent. Overige digitale valuta's deden het niet veel beter.

Deze middag was de munt volgens Coinmarketcap.com 10.213 dollar waard. Eerder deze maand was de cryptomunt nog meer dan 12.000 dollar waard. Volgens sommige marktanalisten kan de munt nog niet als veilige haven in roerige tijden worden beschouwd.

Een directe aanleiding voor de nieuwe daling is moeilijk aan te wijzen. De digitale munt begon in mei nog aan een opmars, na de instorting van de cryptomarkt die in januari van vorig jaar was ingezet. Sinds die opleving bewoog de koers van de cryptomunt met flinke pieken en dalen.