Slechtste soldenstart in jaren: “Shoppen is niet plezant meer. Politici, doe iets”

Economie Bent u al op soldenjacht gegaan? Dan bent u bij de minderheid, want na de eerste soldenweek staat de teller op 40% minder verkoop dan vorig jaar. “Logisch: shoppen is niet meer plezant. Virologen en politici zouden wat positiever mogen zijn”, vinden handelaars.

Het zag er nochtans goed uit voor de handelaars, want de koopjes begonnen op een zaterdag, 1 augustus, en ook het weer zat — toen nog — mee. “Dat eerste weekend dachten we nog dat de consument aan het wachten was, tot na de rush, maar ook de dagen erna bleven we aankijken tegen een terugval van 40%”, zegt Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Voor haar is corona de voornaamste reden daarvoor. “De consument heeft schrik”, zegt Mattheeuws. “Daarom hebben ze geen zin om te gaan shoppen. Ik heb alle begrip voor de verstrenging van de regels. Maar als je ontsmettingsgel gebruikt, een mondmasker draagt en afstand houdt, is het heel veilig. Het stoort me dat de politici en de virologen dat niet meer benadrukken: als je de regels volgt, kan je perfect veilig gaan winkelen.”

Ook Isolde Delanghe van koepelorganisatie Mode Unie ziet de tweede coronagolf als oorzaak, in combinatie met die andere golf: de hitte. “Als het 37 graden is en je moet een mondmasker dragen, kom je niet buiten. Shoppen moet plezierig zijn, maar in deze omstandigheden is de fun eruit.”

Niet één klacht

Het mag dan ook allemaal wat positiever, vinden de handelaars. “De winkels zijn sinds 11 mei weer open”, merkt Delanghe op. “En sindsdien is er niet één klacht geweest bij Test-Aankoop en heb ik geen weet van pv’s tegen winkels. Onze mensen doen er alles aan om het veilig te houden. Toch zijn de regels intussen verstrengd. Je moet nu individueel shoppen. Wat zie je in de winkelstraten? Dat er zich buiten aan de winkels groepjes vormen, van partners die niet mee binnen mogen. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn?”

Hendrik De Cock kan erover meespreken. Hij is meer dan dertig jaar zaakvoerder van De Cock Men in Wolvertem, een Italiaanse herenmodezaak. “De solden vallen helemaal tegen, en dat heeft puur met de mindset van de mensen te maken: ze worden gebombardeerd met negativiteit. Ze hebben geen plezier meer in het winkelen. Dat je niet met vrouw en zeven kinderen de supermarkt binnen moet gaan, dat begrijp ik. Maar nu word je ook al ‘vies bekeken’ als je in de winkelstraat met je vrouw rondloopt.”

“Ik heb al meegemaakt dat meneer in de paskamer kleren past en zich dan aan het raam gaat tonen aan zijn vrouw, die buiten wacht omdat ze niet mag binnenkomen” Hendrik De Cock

In zijn winkel van 500 m2 mogen 58 mensen binnen. De Cock volgt alle richtlijnen plichtsbewust op. De voorbije dagen zag hij zijn omzet met 30% dalen tegenover de soldenperiode van vorig jaar. “Een koppel voelt zich schuldig, als ze met twee willen binnenkomen. Die mensen leven samen, maar mogen niet samen een winkel binnen! Waar zijn we mee bezig? Ik heb het ook al meegemaakt dat meneer in de paskamer kleren past en zich dan aan het raam gaat tonen aan zijn vrouw, die buiten wacht omdat ze niet mag binnenkomen.”

Versoepelingen, graag

Niet iedereen klaagt. Bij modeketen ZEB zijn ze zelfs best tevreden over de verkoop, zegt marketing manager Erika Mees. “Onze troef is dat onze winkels niet in de stad liggen. Klanten kunnen tot voor de deur rijden, zelf inschatten of het druk is, en zich veiliger voelen als er weinig auto’s op de parking staan. In de steden zijn de mensen misschien bang om overvallen te worden door de drukte.”

Mode Unie kijkt uit naar het weekend, waarin de temperatuur wat milder zal zijn, en hoopt ook op mildheid van de overheid. “Mag er wat versoepeling komen? Mogen koppels weer samen een winkel binnen?”, vraagt Isolde Delanghe met aandrang.

