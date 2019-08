Slechtste beursdag van het jaar Sven Watthy

03 augustus 2019

05u13 0 Economie De Bel20, met de aandelen van de belangrijkste beursgenoteerde bedrijven van ons land, is gisteren 3,1 procent minder waard geworden. De laatste keer dat de index nog sterker naar beneden ging, was in december vorig jaar.

8 van de 20 aandelen deden het nog (veel) slechter dan het gemiddelde van -3,1 procent. ING was met -6 procent de hekkensluiter, een dag nadat het halfjaarcijfers had vrij- gegeven. Ook elders in Europa verliep de laatste beursdag van de week rampzalig.



Aanleiding is een verklaring van Amerikaans president Donald Trump. Die kondigde eergisteravond aan dat hij nog meer belastingen zou heffen op ingevoerde producten uit China. Zoals wel vaker bepaalde een nieuwe wending in het aanslepende handelsconflict dus de sfeer op de beurzen. Dinsdag was een nieuw rondje onderhandelen tussen de twee machtsblokken nog op een sisser uitgedraaid.

Alles overboord

En dus gooiden beleggers bijna alle aandelen tegelijk overboord. Ze zochten veiligheid in staatsobligaties. De rente op Duitse staatsleningen met een looptijd van dertig jaar is zelfs voor het eerst negatief: ze zakte tot -0,002 procent. Dat betekent dat kopers van het staatspapier minder geld terugkrijgen aan het einde van de looptijd dan ze investeren. Zelfs een Belgisch spaarboekje brengt met 0,11 procent per jaar dus meer op.

Sommige aandelen binnen de Bel20 bleven ook overeind. Het gaat vooral om de bedrijven met voorspelbare inkomsten, die relatief weinig in het buitenland actief zijn. Zo bleef telecomreus Proximus stabiel en kon concurrent Telenet (+0,4 procent) zowaar licht stijgen. Ook Cofinimmo bleef stoïcijns overeind. Dat bedrijf verhuurt kantoren en zorgvastgoed in België en onze buurlanden. Zes op de tien contracten liggen voor minstens zes jaar vast.