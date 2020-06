Slechtste beursdag sinds de crash van maart: tijd om aandelen te kopen? Econoom legt uit

Economie Wekenlang regende het slecht nieuws over de economie, maar bleven de beurzen herstellen. Vandaag sloeg de twijfel opnieuw toe, en beleefden we de slechtste dag sinds de rampzalige daling in maart. Hebben beleggers eindelijk weer oog voor al het slechte economische nieuws? En vallen er na de verbazingwekkende stijging sinds maart nog eens koopjes te doen? “Het dieptepunt van toen zien we niet meer terug.”

Wie midden februari in Belgische aandelen belegde keek een maand later aan tegen een gemiddeld verlies van 40 procent. Wie midden maart kocht maakte de stijging van z'n leven mee had vorige week al 40 procent winst. Zelfs beurswatchers met tientallen jaren op de teller krabben zich in de haren.

“Het is een schoolvoorbeeld van een beursstijging die haatgevoelens oproept”, zegt financieel econoom Tom Simonts van KBC. “Iedereen voelt zich al wat veiliger en de economie heropent, en na die dramatische daling was een beetje herstel logisch. Maar zo’n stijging? We weten niet waarom.”

Beurs neemt voorsprong

Terwijl de beurs oprukte, bleef het wereldwijd slecht nieuws regenen over faillissementen, begrotingstekorten, jobverlies, noem maar op. Die stortregen van dramatische cijfers is nog lang niet voorbij. “Bij economische recessies zie je meestal dat de beurs alweer herneemt ongeveer zes maanden voor het einde. Wanneer het slechte nieuws nog even blijft duren dus”, zegt strateeg Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis.

“Economisch gezien denk ik dat het ergste nu gepasseerd is”, gaat Casselman verder. “Zo erg als in maart of april wordt het niet meer, dus denk ik ook dat we dat dieptepunt van de beurzen niet meer terugzien. Daar ben ik best optimistisch over.”

Volledig herstel

Een “normale” recessie doet er pakweg een jaar of langer over om op het ergste punt te komen, brengt Casselman in herinnering na een kwarteeuw ervaring op de beurs. “Maar de vraag is hoelang het duurt voor economisch herstel volledig is? Het ziet er nu naar uit dat we nog de volledige jaren 2021 en 2022 nodig hebben om opnieuw de hoogconjunctuur te bereiken die we in 2019 nog genoten.”

Wat dat betekent voor de beurs? “We hebben geen idee”, geeft Simonts toe. “Normaal gaan aandelen ongeveer hand in hand met de winstverwachtingen voor de bedrijven die je kan kopen op de beurs. Behalve dat het niet nóg erger wordt dan in maart is daar momenteel eigenlijk weinig over geweten.”

Eerst nog hoop, daarna failliet

“In een normale periode kan je de waarde van een bedrijf vrij nauwkeurig inschatten. Maar nu vraag je je af of er een omzetverlies van 10 procent dan wel 40 procent aankomt. Dat maakt een verschil van miljarden voor de waardering van grote bedrijven.”

“Van pakweg Colruyt, Facebook of Amazon weet je ondertussen dat ze stevig blijven draaien. Maar kijk eens naar bijvoorbeeld Kinepolis of Basic-Fit: wat als zij binnen vier maanden nog altijd geen klanten zien terugkeren? Het kan best zijn dat er voor sommige namen nu terug hoop is, en dat we over een paar maanden hun faillissement meemaken.”

Tweede golf

Het horrorscenario voor bedrijven die deze virusgolf maar net overleefd hebben, is een tweede besmettingsgolf. “Daar houden de beurzen duidelijk geen rekening mee”, aldus Simonts.

“De meeste economen en ook bedrijfsleiders verwachten op korte termijn inderdaad een sterk herstel. Maar toch stellen die laatste investeringen uit en snijden ze kosten weg. Laat ons er niet te snel op rekenen dat alles achter de rug hebben.”

Koopkansen

Beide beurskenners zouden niet verbaasd zijn als aandelenbeurzen later dit jaar nog meermaals scherpe uitschuivers maken. “De economische cijfers gaan verbeteren in de komende maanden. Maar in het najaar volgt onvermijdelijk nog een reeks faillissementen, zelfs als de epidemie niet opnieuw opflakkert”, aldus Casselman. “Dan zouden er gemakkelijk nieuwe twijfels kunnen opdoemen, dus ik ben voorzichtig voor de beurzen na de zomer.”

Hij geeft hetzelfde advies mee dat had gewerkt bij de beurscrash van maart: “Durf te kopen wanneer niemand durft. Besef dat er nog dalingen zullen volgen.”

De achterblijvers van de beurs

In maart ging alles tegelijk naar beneden, maar niet elk aandeel ging nadien terug mee omhoog. “Verschillende Belgische aandelen zijn achtergebleven. Een aantal van die bedrijven komt er over een jaar of drie wel bovenop, als je ze die tijd geeft”, zegt Patrick Casselman. “Wanneer de economie echt is hersteld kunnen die aandelen een mooie comeback maken.”

Deze bedrijven blijven voorlopig achter:

Ontex: Luierfabrikant met thuisbasis in Erembodegem.



Exmar: De Antwerpse rederij voor gastankers was zelden in zijn bestaan zo weinig waard.

Van de Velde: Lingeriemaker.

X-Fab en Melexis: Twee zusterbedrijven in de sector van computerchips. “Vooral de eerste noteert nog altijd historisch laag.”

CFE: De baggeraar DEME is wereldleider in grote bouwwerken op zee, zoals windmolenparken en de uitbreiding van havens. Maar onder hetzelfde dak zit ook een gewone bouwaannemer.

Ackermans & van Haaren: De grootste aandeelhouder van CFE belegt daarnaast ook in banken. Zo wordt het op twee fronten geraakt, maar de investeringsmaatschappij heeft in de afgelopen vier decennia al erger meegemaakt.