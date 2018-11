Slechts 3 op de 10 Belgen proberen product eerst in de winkel en kopen dan online kv

10 november 2018

05u34

Bron: Belga 0 Economie Het idee dat shoppers eerst gaan winkelen om dan hetzelfde item online te kopen, klopt niet: zeven op de tien shoppende Belgen doen dat nooit. Dat blijkt uit de jaarlijkse shoppingenquête, afgenomen bij 2.110 Belgen, van Group Hugo Ceusters-SCMS en haar filiaal Devimo Consult, samen de grootste onafhankelijke beheerders van shoppingcentra in ons land.

Dat we massaal eerst in een "fysieke" winkel gaan rondneuzen om uiteindelijk onze aankoop online te doen, is niet meer dan een mythe. En ook het omgekeerde gebeurt niet vaak: consumenten gaan niet zo vaak eerst online kijken wat er allemaal op de markt te koop is om vervolgens naar de winkel te trekken. Ook opvallend: 70,2 procent informeert zich voor het winkelbezoek zelfs niet online over bepaalde producten of prijzen.

De helft van de Belgen gaat niet enkel shoppen om iets te kopen, ze willen vooral genieten van een leuke uitstap. "Mensen winkelen niet zozeer strategisch, het is gewoon een beleving. Als we gaan shoppen, houden we ervan om die producten in onze handen te voelen en met onze aankoop naar buiten te kunnen wandelen. Als we ervoor of erna dan ook nog iets kunnen eten en/of drinken, is dat mooi meegenomen", aldus Hans Van Laer van Group Hugo Ceusters-SCMS.

Kostprijs

Gemiddeld kost een shopdagje 81 euro. In shoppingcentra die buiten de stadskern liggen, geven we meer uit: gemiddeld zowat 103,90 euro, of ruim 40 euro meer dan in shoppingcentra binnen de stad. In winkelcentra betalen we vooral met onze bankkaart, in drie kwart van de gevallen. In centra buiten de stad zelfs in bijna acht op de tien keer. In de shoppingcentra geven we het liefst onze centen uit aan kleding (45 procent), vrije tijd (13 procent), schoenen, juwelen en accessoires (12 procent), verzorging (10 procent) en horeca (8 procent).

De Belgische shopper is gemiddeld 41 jaar en 6 maanden. Vrouwen gaan nog steeds het vaakst shoppen: 67 procent vrouwen tegenover 33 procent mannen.