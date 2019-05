Slechte beoordeling? Dan weigert Uber je als klant Redactie

29 mei 2019

22u23

Bron: AD.nl 0 Economie Uber gaat passagiers met een lage beoordeling weigeren in de app. De taxidienst wil zo gebruikers weren die afval achterlaten in de auto's of asociaal gedrag vertonen tegenover de chauffeur.

Het gaat om passagiers met een score die lager ligt dan gemiddeld, meldde het Amerikaanse bedrijf vandaag in een verklaring. De minimale grens qua beoordeling kan verschillen per stad. Vooralsnog geldt de maatregel alleen in de Verenigde Staten en Canada.



Uber gooit onbehoorlijke klanten overigens niet meteen uit de app; eerst krijgt de gebruiker nog enkele waarschuwingen. Het bedrijf zegt de klant te willen helpen om het gedrag te verbeteren. Als een klant lage beoordelingen van chauffeurs blijft ontvangen, dan kan Uber de toegang tot het platform weigeren. Die maatregel geldt dan niet alleen voor de taxiservice, maar ook voor UberEats en de e-scooterverhuurservice Jump.

Tips

Uber geeft in de app ook tips aan klanten over hoe ze een hoge beoordeling van chauffeurs kunnen krijgen. Zo helpt op tijd arriveren op de afgesproken plek. Maar ook beleefd zijn, je positief opstellen en het dragen van een gordel kan bijdragen aan een hoge beoordeling. Chauffeurs zouden last hebben van onbehoorlijke klanten die bijvoorbeeld afval achterlaten in de auto of chauffeurs aanmoedigen harder te rijden dan de toegestane snelheid.

Kritiek

Uber is een Amerikaans bedrijf dat onder andere groot is geworden door de taxidienst. Het bedrijf staat erom bekend zelf geen diensten te maken of verzorgen, maar alleen als tussenpersoon te fungeren. Het bedrijf is niet onomstreden. Zo klagen veel chauffeurs over de hoge werkdruk die ze ervaren.



De chauffeurs moeten naar eigen zeggen regelmatig meer dan zestig uur per week rijden voor een matig loon. Dit zorgt voor vermoeidheid, wat ten koste gaat van concentratie en dus veiligheid, aldus de klagers.