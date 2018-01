Slecht nieuws voor wie woonkrediet wil: rente stijgt sneller dan verwacht SPS

30 januari 2018

19u28

Bron: Belga 31 Economie De Belgische tienjaarsrente staat nu op een zucht van 1 procent, op 0,955 procent om precies te zijn. De rente-opstoot gaat erg snel: midden december stond dezelfde tienjaarsrente nog op minder dan een half procent. Lenen wordt dus duurder, wat geen goed nieuws is voor mensen die een woonkrediet willen afsluiten, of voor de staatskas.

Economen hadden voor 2018 over het algemeen een stijgende rente voorspeld, maar dat het zo snel gaat is wel onverwacht. De hele maand januari schommelde de Belgische langetermijnrente rond de 0,7 procent, maar sinds 24 januari gaat ze pijlsnel de hoogte in. De stijgende trend doet zich overal in Europa en de Verenigde Staten voor. Blijkbaar anticiperen beleggers op een verstrakking van het monetaire beleid door de centrale banken, als gevolg van de gunstige economische conjunctuur.

De vorige keer dat de rente op 1 procent stond, dateert alweer van begin februari 2017, dus een jaar geleden. Toen zorgde de aanstelling van Donald Trump als president van de VS voor heel wat optimisme op de financiële markten.

Een hogere rente maakt lenen duurder. Zo vormt de Belgische rentevoet (OLO) op tien jaar de basis waarop banken de rente van de hypothecaire leningen berekenen. Maar de hogere rente is ook slecht nieuws voor de staatskas, die geconfronteerd wordt met hogere rentelasten. Het Agentschap voor de Schuld wil dit jaar zowat 34 miljard euro herfinancieren, via de uitgifte van schuldpapier.

De vergoeding op het spaarboekje is dan weer gekoppeld aan de rentetarieven die de ECB vastlegt. Daar valt vooralsnog geen stijging te verwachten.