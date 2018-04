Slachtoffers van Madoffs grootste piramidefraude uit de geschiedenis zien opnieuw deel van hun geld terug sam

12 april 2018

22u49

Bron: belga 0 Economie De slachtoffers van de Amerikaanse oplichter Bernard Madoff hebben opnieuw een deel van hun verloren geld teruggekregen. Dat gebeurt via het speciale fonds MVF, het Madoff Victim Fund. Dat werd door het Amerikaanse ministerie van Justitie opgericht met als doel de schadeclaims van slachtoffers te registreren en hen te vergoeden.

Het fonds keerde in november 2017 al een eerste keer vergoedingen uit, ter waarde van 772,5 miljoen dollar (627,12 miljoen euro). Dit keer gaat het om een bedrag van 504 miljoen dollar (409,15 miljoen euro), aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Het fonds ontving alles samen zowat 65.000 schadeclaims vanuit 136 landen en voorziet in de terugbetaling van ongeveer 4 miljard dollar.

Begin 2009 bekende Bernard Madoff dat hij jarenlang de grootste piramidefraude uit de geschiedenis had geleid. Hij verzamelde miljarden dollars met zijn in 1960 opgerichte investeringsfonds. Er kon op twee manieren belegd worden: rechtstreeks of via een fonds.

Een deel van de verliezen werd al gerecupereerd door curator Irving Picard, maar die keert enkel geld uit aan Madoffs rechtstreekse klanten. Om de indirecte beleggers niet in de kou te laten staan, werd het Madoff Victim Fund in het leven geroepen. Madoff zelf zit momenteel een gevangenisstraf uit van 150 jaar.