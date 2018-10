Sjoemeldiesel of niet, Volkswagen haalt een recordomzet. Zo doen de Duitsers dat Koos Schwartz

31 oktober 2018

15u01

Bron: Trouw 0 Economie Nog steeds kost het dieselschandaal Volkswagen miljarden. Toch gaat het met de omzet en de winst heel goed. Met dank aan China.

Het sjoemeldieselschandaal? Volkswagen was er dit jaar 2,4 miljard euro aan kwijt en het einde is nog niet in zicht. Er lopen her en der in de wereld nog series rechtszaken. Toch vergaat het Volkswagen allesbehalve slecht. Het grootste industriële concern van Duitsland – 661.000 werknemers, zo’n acht keer zo veel als Shell – stevent af op een recordomzet en op een van zijn hoogste jaarwinsten uit zijn geschiedenis.

