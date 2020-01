Sigarenbedrijf verdeelt 10 miljoen euro onder personeel na overname SPS

07 januari 2020

18u01

Bron: Belga 0 Economie De circa 3.200 werknemers van het Nederlandse sigarenbedrijf Royal Agio Cigars, met ook een vestiging in Westerlo, krijgen een fikse bonus nu de overname door het Deense Scandinavian Tobacco Group afgerond is. Er wordt 10 miljoen euro onder het personeel verdeeld. Dat maakte de familie die Agio 115 jaar lang runde, bekend.

De hoogte van de bonus hangt onder meer af van hoe lang de betrokkene al bij Agio werkte, aldus de Nederlandse zender NOS.

“We hebben al die jaren steun gehad van onze medewerkers die zich - soms zelfs van generatie op generatie - 100 procent hebben ingezet voor Agio. Op deze manier willen we een blijk van waardering geven voor de loyaliteit, en de mooie momenten die we met elkaar hebben gedeeld en het wederzijdse respect dat we altijd hebben gevoeld”, aldus Boris Wintermans, tot 2 januari ceo van het familiebedrijf.

De overname, voor 210 miljoen euro, werd in september vorig jaar aangekondigd. Op 2 januari werd ze afgerond.

Royal Agio Cigars, opgericht in 1904, is onder meer bekend van de merken Agio, Balmoral, Panter en Mehari's. Het bedrijf boekte in 2018 een omzet van 133 miljoen euro. Er werken wereldwijd circa 3.200 medewerkers, die elk jaar meer dan 730 miljoen sigaren produceren. Agio heeft eigen fabrieken in Nederland, België, Sri Lanka en de Dominicaanse Republiek.