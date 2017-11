Siemens schrapt 6.900 banen wereldwijd EB

16u16

Bron: DPA, Bloomberg 0 EPA Het hoofdkwartier van Siemens in München. Economie Het Duitse elektroconcern Siemens gaat wereldwijd 6.900 banen schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Dat heeft het in München gebaseerde bedrijf vandaag bekendgemaakt.

"De elektriciteitsindustrie ondergaat nooit geziene veranderingen", aldus Siemens. "Hernieuwbare energie zet de andere vormen van stroomopwekking onder steeds meer druk."

Het leeuwendeel van het jobverlies - 6.100 banen - is dan ook gepland in de stroom- en gasafdeling (Power and Gas Division). Daar worden onder meer generatoren, compressoren, stroom- en gasturbines en volledige elektriciteitscentrales gebouwd. Binnen de afdeling zouden minstens twee Duitse vestigingen (Görlitz en Leipzig) de deuren sluiten. De overige jobs verdwijnen in de dienstenafdelingen 'Power Generation Services Division' en 'Process Industries and Drives Division'.

"De ingrepen zijn noodzakelijk om onze expertise inzake technologie voor elektriciteitscentrales, generatoren en grote elektrische motoren concurrentieel te houden op lange termijn", aldus nog Siemens. "Ons doel is om de veranderingen snel en voorzichtig door te voeren, waarbij we ook zullen investeren in toekomstgerichte technologieën."

Oo k actief in België

Het concern zegt dat het zoveel mogelijk mensen intern een andere functie wil aanbieden. Het heeft momenteel 3.200 vacatures. Siemens is ook actief in België. Volgens de bedrijfswebsite stelt het concern in België en Luxemburg bijna 1.800 mensen tewerk, samen goed voor een omzet van zowat 1 miljard euro. Bij Siemens in België kon men niet onmiddellijk zeggen of de aankondiging ook gevolgen zou hebben in ons land.