Shoppen op webwinkels in andere EU-landen wordt pak makkelijker EU belooft binnenkort ook bezorgingskosten aan te pakken Redactie

15u23

Bron: ANP 1 ANP Archiefbeeld: medewerkers in een distributiecentrum voor bol.com. Economie Consumenten kunnen vanaf eind volgend jaar makkelijker online spullen of diensten aanschaffen in een ander EU-land. Buitenlandse websites mogen hen dan niet meer weigeren, naar een andere site doorsturen of eisen dat ze betalen met een creditcard uit een ander land.

De lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt om dit zogenoemde geoblocking te beperken. De huur van een auto of het kopen van een koelkast, kaarten voor concerten of pretparken wordt daardoor makkelijker.

Er zijn overigens nog wel beperkingen: de verkoper wordt niet verplicht om te leveren in landen waar hij normaal niet actief is. Andere vormen van geoblocking, zoals in het buitenland via internet naar nationale televisieprogramma's kijken, vallen niet onder deze wet.

'De volgende stap is het omlaag brengen van de prijs voor het bezorgen van pakjes over de grens' Eurocommissaris Elzbieta Bieńkowska (Interne Markt)

Ongerechtvaardigde discriminatie

"We hebben vandaag een einde gemaakt aan ongerechtvaardigde discriminatie bij onlineshoppen", aldus EU-commissaris Andrus Ansip (Digitale Markt). "Dat zal tegen volgend jaar kerst realiteit zijn."

"De volgende stap is het omlaag brengen van de prijs voor het bezorgen van pakjes over de grens", kondigt zijn collega Elzbieta Bieńkowska (Interne Markt) aan.

Rechten beter beschermen

Het Europees Parlement wil daarnaast dat de rechten van consumenten bij online-aankopen van software, e-books, muziek en games, beter worden beschermd. Zij moeten meer mogelijkheden krijgen verhaal te halen als er iets mis mee is. De garantietermijn wordt minimaal twee jaar, als het aan het parlement ligt. Daarover moet nog wel worden onderhandeld met de lidstaten.

Het parlement wil verder dat het downloaden van gratis apps wordt beschouwd als aankoop, zodat ook daarvoor consumentenrechten gelden. Als de app, gratis of niet, er bijvoorbeeld voor zorgt dat je smartphone crasht, dan moet de verkoper dat repareren.