Shell ziet weer heil in gasboring op Noordzee sam

25 juni 2018

22u10

Bron: belga 0 Economie De Nederlands-Britse oliereus Shell heeft voor de tweede keer op zes maanden tijd groen licht gegeven voor een gasveld in de Noordzee. Dat zegt hoofd Steve Phimister van de Britse exploratie- en productiedivisie van Shell aan persbureau Bloomberg. Het project lag lang in de mottenballen omdat het economisch niet interessant was om de productie te beginnen.

Shell werkt samen met de Amerikaanse branchegenoot ExxonMobil in een gelijkwaardige joint-venture aan het project. De exploitatie van het gasveld Fram is nu wél rendabel door kostenbesparingen en het verbinden van meerdere kleinere olie- en gasvelden met bestaande infrastructuur van grotere projecten.

De Noordzee was ooit een belangrijk productiegebied voor Shell, met name door het Brent-olieveld. Dat was ooit een van de productiefste Britse olievelden en Brent is nog altijd de naamgever van olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

De laatste jaren verkocht Shell net veel velden in de Noordzee.