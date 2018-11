Sensatie in VS, Bill Gates en Leonardo di Caprio investeerden al: maker van 'nepvlees' wil naar de beurs Leo Roggeveen

27 november 2018

09u13

Bron: AD 0 Economie Het Amerikaanse Beyond Meat, maker van 'namaakvlees dat niet van echt is te onderscheiden', maakt zich op voor een beursgang. Bill Gates en Leonardo di Caprio investeerden reeds in de start-up die een stormachtige ontwikkeling doormaakt.

Beyond Meat wil 100 miljoen dollar 'ophalen' op techbeurs Nasdaq. Daarmee hoopt het bedrijf verder te kunnen groeien. Om er zeker van te zijn dat de missie slaagt, zijn de financieel directeurs van Twitter en Coca-Cola aangesteld in de raad van bestuur van de 'nepvleesfabrikant'.



Beyond Meat maakt vleesvervangers op basis van planten. En niet zomaar vleesvervangers, maar vleesvervangers die qua smaak, look en feel in niets onderdoen voor échte hamburgers. Een Beyond Meat-hamburger smaakt volgens kenners niet alleen naar rundvlees, hij ruikt ook als zodanig en is bovendien even sappig als rundvlees. De burger 'bloedt' zelfs, ook al kwam er geen (dode) koe aan te pas.



De onderzoekers van Beyond Meat kijken op molecuulniveau naar de smaak, textuur en kleur van vlees. Het 'nepvlees' is vervaardigd van verse, plantaardige ingrediënten. Bonen zorgen voor de proteïnen in de burger, biet voor de vleesrode kleur. De burger bevat zo'n 20 gram aan proteïnen en is soja-, gluten- én cholesterolvrij. Acteerden de makers van vegetarische en veganistische producten tot voor kort alleen 'in de kantlijn' van de economie, Beyond Meat gaat duidelijk voor het grote geld.

Sensatie

In Amerika zijn de hamburgers van Beyond Meat inmiddels uitgegroeid tot een kleine sensatie. In 2017 steeg de omzet naar 32 miljoen dollar. In 2016 lag die nog op 8,8 miljoen dollar. Over de eerste negen maanden van dit jaar rapporteerde het bedrijf al een omzet van 56 miljoen dollar en er zijn nog drie maanden te gaan. Winst wordt er overigens nog niet gemaakt door Beyond Meat, dat voor de beursgang is gewaardeerd op 550 miljoen dollar.

Imitatiebiefstuk

Het succes van Beyond Meat is ook de concurrentie niet ontgaan. Landbouwreus Cargill pompte vorig jaar samen met Virgin-oprichter Richard Branson een bom geld in het kweekvlees van de start-up Memphis Meats. Tyson Foods, hét vleesbedrijf in de VS, stapte in Beyond Meat en voorspelt dat vleesloos vlees binnen 25 jaar een marktaandeel van 20 procent heeft.

Beyond Meat heeft intussen een heel productengamma ontwikkeld, zo zijn er naast 'hamburgers', ook stukken verkrijgbaar die smaken als kip, worst of rund. En die zijn al te krijgen bij duizenden restaurants in de VS, Amazon Fresh en Whole Foods. Het bedrijf is nu voornamelijk actief in Amerika. Volgens de Financial Times wil Beyond Meat vanaf 2020 vaste voet aan wal krijgen in Europa, daarna moet Azië volgen.

De oversteek naar Groot-Brittannië stond eigenlijk al voor dit jaar gepland en zou via de Tesco-supermarkten lopen. Maar de vraag in de VS is momenteel zo groot, dat daar voorlopig geen sprake van kan zijn.