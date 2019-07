Exclusief voor abonnees Seks verkoopt, maar niet langer bij Pabo Na 35 jaar legt Nederlands erotisch postorderberdijf de boeken neer Marc Coppens

09 juli 2019

17u47 4 Economie Seks verkoopt, maar dat is niet meer het geval voor Pabo. Het Zeeuwse bedrijf dat erotiek tot in onze brievenbus bracht, is failliet. Zeker 50 werknemers verliezen hun job, maar de tien Belgische winkels blijven voorlopig open. De opkomst van de e-commerce wordt als belangrijkste oorzaak gezien van de financiële ondergang.

Dat het doek valt voor Pabo komt niet als een verrassing want vorig jaar werd het bedrijf ook al failliet verklaard. Daarna kwam er een doorstart onder de naam Pabo 4.0. In december verklaarde de toenmalige directeur dat het bedrijf langzaam begon recht te krabbelen, maar niet veel later was er een wissel aan de top, was er de mislukte beursgang van het Duitse moederbedrijf en gisteren sprak de rechtbank het faillissement uit.

