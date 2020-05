Schuldeisers willen Hema overnemen jv

28 mei 2020

06u41

Bron: ANP 2 Economie Schuldeisers hebben een plan gelanceerd waarin zij eigenaar worden van de Nederlandse winkelketen Hema. In ruil daarvoor zijn zij bereid 300 miljoen euro aan schulden van de warenhuisketen te schrappen, meldt Het Financieele Dagblad. De schuldeisers hebben een voorstel met deze inhoud opgestuurd naar de Hema-directie, met wie zij afgelopen weken aftastende gesprekken hebben gevoerd.

Als de directie instemt, raakt zakenman Marcel Boekhoorn Hema kwijt. Hij is sinds het najaar van 2018 eigenaar van het bedrijf.

Hema kampt al jaren met een zware schuldenlast. De coronacrisis heeft de financiële positie van het bedrijf verder verzwakt. De buitenlandse vestigingen, waaronder die in België, moesten wekenlang hun deuren sluiten en in de Nederlandse filialen zakte de omzet eveneens in. Bijna alle winkels zijn inmiddels weer open, maar de omzet voor het hele concern blijft volgens ingewijden steken op slechts 80 procent van die van vorig jaar.