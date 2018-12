Schoonmaakbedrijf ISS schrapt wereldwijd 100.000 banen HR

10 december 2018

09u47

Bron: ANP, belga 5 Economie Schoonmaakbedrijf ISS schrapt de komende twee jaar wereldwijd 100.000 banen. In totaal werken er ongeveer 490.000 mensen bij de facilitair dienstverlener. Ook vertrekt de onderneming de komende jaren uit dertien landen.

Doel van de operatie is om de bedrijfsvoering te versimpelen. ISS, een van de grootste werkgevers in Europa, zegt meer te zaken te willen doen met grote belangrijke klanten, zoals internationale banken.

De landen waar ISS zijn activiteiten staakt, zijn de minst winstgevende. Het gaat om Thailand, de Filipijnen, Maleisië, Brunei, Brazilië, Chili, Israël, Estland, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië en Roemenië. Die landen vertegenwoordigen samen ongeveer een achtste van de omzet en 8 procent van de operationele winst.

Door het afstoten van de activiteiten daalt het aantal klanten van ISS met ongeveer de helft. Of er in België jobs verdwijnen, is niet duidelijk.