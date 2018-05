Schoenenketen Bristol sluit twintig winkels IB

31 mei 2018

06u03

Bron: Belga 0 Economie De Belgische schoenenwinkelketen Bristol (ex-Shoe Discount) moet de komende jaren in België en Nederland 20 van de 270 winkels sluiten. Dat zeggen Elise, Philippe en Kenneth Vanaudenhove, het drietal dat aan het hoofd staat van het Limburgse familiebedrijf, in De Tijd.

Door de herstructurering staan er zo'n zestig banen op de tocht. In het afgelopen jaar verdwenen al honderd banen, toen Euro Shoe zijn 20 Avance-schoenenwinkels verkocht of sloot.

Dat nu ook vestigingen van Bristol moeten sluiten, is opvallend. Twee jaar geleden kondigde Euro Shoe Group nog aan dat het honderd nieuwe filialen zou openen in de Benelux, een plan van de toenmalige ceo Kurt Moons. Die werd eind 2017 na tegenvallende resultaten echter ontslagen.

De familie Vanaudenhove nam het operationele roer vervolgens weer over en zette de ombouw van Shoe Discount naar Bristol on hold. De familie werkt aan een nieuwe strategie. Naar eigen zeggen heeft ze een visie op de toekomst, maar een volledig plan is nog niet uitgetekend.