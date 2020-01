Schikking van 3,6 miljard euro voor Airbus in omkopingszaak goedgekeurd YV

31 januari 2020

16u05

Bron: Belga 0 Economie De Europese vliegtuigbouwer Airbus kan een omvangrijke omkopingszaak achter zich laten. Hij zal daarvoor wel 3,6 miljard euro moeten betalen in Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Eerder deze week raakte al bekend dat het bedrijf en de Franse, Britse en Amerikaanse autoriteiten een akkoord hadden bereikt over zo'n schikking. Vandaag moest dat nog door de betrokken rechtbanken goedgekeurd worden.

Dat gebeurde alvast in Frankrijk, waar Airbus 2,1 miljard euro zal betalen. In de twee andere landen zou het akkoord later op de dag bekrachtigd worden. Aan de Britse autoriteiten zal Airbus 984 miljoen euro betalen en in de VS 526 miljoen.

Smeergeld

Volgens het Franse financieel parket betaalde Airbus in zestien landen smeergeld, zoals China, Japan en Rusland. Daarmee kon het de winst met ruim 1 miljard verhogen.

Met de schikking kan Airbus het omkopingshoofdstuk na vier jaar van onderzoek afsluiten. "Airbus kan echt een bladzijde omslaan en sereen naar de toekomst kijken", zo zei het financieel parket nog. "Airbus is opgelucht hier vandaag te zijn na een eerder pijnlijk verleden", klonk het van de kant van Airbus in de rechtbank in Parijs.