Schenken van voedseloverschotten zit in de lift KVDS

11 juli 2019

18u05

Bron: Belga 0 Economie Er worden steeds meer voedseloverschotten weggeschonken en dan vooral door de Vlaamse veilingen en supermarkten. Dat blijkt uit cijfers van de voedselverliesmonitor van 2017 die de Vlaamse overheid bekendmaakte en waarover het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (Vilt) bericht. Supermarkten gaven 3,8 keer meer weg in 2017 dan in 2015.

In 2017 werd er 1.554 ton aan marktoverschotten groenten en fruit gegeven aan hulporganisaties die ze doen terechtkomen bij mensen die het financieel moeilijk hebben. Van de voedselveilingen gaat daarbovenop 95 procent van de voedseloverschotten naar het voederen van vee.

Visserij

De voedselverliesmonitor probeert sinds 2015 in kaart te brengen waar voedseloverschotten terechtkomen.

De sector visserij is een buitenbeentje, want daar gaat helemaal niets verloren. Alle ondermaatse vis of ongewenste vissoorten verdwenen in 2017 terug in zee.





Ten opzichte van de totale voedselproductie en -consumptie blijven de verliezen in vrijwel alle sectoren dan ook beperkt. "Het zijn vooral de consumenten zelf die voedsel verspillen. De voedingsindustrie genereert veel nevenstromen, maar verspilt weinig eetbare fractie", schrijft het Vilt.

Het rapport, dat uit een Vlaamse privé-publieke samenwerking komt, wil data bijhouden over de verschillende voedingssectoren. Zo kan er gekeken worden naar hoe voedselresten eerst bij voedselbedeling terecht kunnen komen. Daarna wil men kijken hoe voedseloverschotten gebruikt kunnen worden als voeder voor dieren, voor materialen of hoe ze kunnen worden omgezet in energie, alvorens ze weg te smijten.

"De resultaten geven minstens aan dat er vooruitgang geboekt kan worden", klinkt het in het rapport. "Dit moet overheid en ketenpartners moed geven om de geleverde inspanningen verder te zetten. Tegen 2020 is het doel 15 procent minder voedselverliezen en een betere valorisatie van voedselreststromen.”