Schatkist geeft opnieuw geen staatsbon uit door lage opbrengsten AW

21 mei 2019

13u25

Bron: Belga 0 Economie Het Agentschap van de Schuld zal in juni geen staatsbon uitgeven. Dat maakte de instelling vandaag bekend. Reden is de lage opbrengsten van de vorige uitgiftes.

Normaal worden de staatsbons - waarmee het Agentschap van de Schuld mikt op de particuliere beleggers - vier maal per jaar uitgegeven. Het is niet voor het eerst dat de Schatkist de uitgifte van een staatsbon overslaat. In december vorig jaar was er ook geen uitgifte, wegens een verwachte te lage opbrengst.

De staatsbon is ongetwijfeld de meeste bekende vorm van een obligatie. Elk land leent op vaste regelmaat geld. Dat gebeurt meestal bij grote investeerders en beleggers, maar de Belgische overheid heeft een lange traditie om geld te lenen bij het grote publiek en dat gebeurt via de staatsbons. Die waren lange tijd erg populair omdat ze doorgaans een mooi rendement konden bieden, terwijl het risico zeer klein is.