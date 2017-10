Schaduwbankieren goed voor 128 miljard euro in België KVE

14u50

Bron: Belga 0 thinkstock Economie Het zogenaamde 'schaduwbankieren' heeft in België een omvang van 128 miljard euro (eind 2016). Dat becijferden de Nationale Bank (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Het gaat om financiering buiten de traditionele banksector.

De FSMA en de NBB berekenden op vraag van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en de expertengroep van de financiële sector die de federale regering advies verleent (High Level Expert Group over de toekomst van de Belgische financiële sector) de omvang van de activiteiten op het vlak van schaduwbankieren in ons land.



"De totale financiële activa in deze categorie bedroegen eind vorig jaar 128 miljard euro. Deze activa bestaan hoofdzakelijk uit geldmarktfondsen en beleggingsfondsen die niet kwalificeren als aandelenfondsen. De grote meerderheid van deze fondsen valt onder toezicht van de Belgische autoriteiten", melden de twee toezichthouders maandag.



Schaduwbankieren valt te kaderen in de evolutie naar een meer marktgeoriënteerd financieel systeem, met financiële bemiddeling buiten de banksector. Volgens de huidige stand van zaken zijn er "geen wezenlijke systemische risico's geïdentificeerd die geassocieerd worden met asset management en schaduwbankieren". Schaduwbankieren biedt een alternatief voor het ophalen van geld bij de bank en kan ook helpen om de reële economie te ondersteunen, klinkt het.