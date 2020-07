Schadevergoeding van Ryanair aan acht Nederlandse piloten valt aanzienlijk lager uit SVM

02 juli 2020

15u48

Bron: Belga 0 Economie Ryanair moet aan acht piloten een schadevergoeding betalen van 100.000 tot 175.000 euro. Dat heeft het gerechtshof in het Nederlandse Den Bosch vandaag besloten. De bedragen zijn aanzienlijk lager dan de "billijke vergoedingen" die de kantonrechter eerder toekende aan de piloten. Die bedroegen toen tussen de 350.000 en 425.000 euro per persoon.

De zaak draait om acht piloten die werkzaam waren in Eindhoven. Zij hadden zich verzet tegen een gedwongen overplaatsing naar een andere vliegbasis. Uiteindelijk vroegen ze in een rechtszaak met succes de ontbinding van hun arbeidscontract aan omdat de relatie op de werkvloer te erg verstoord was.

In februari van dit jaar oordeelde het hof dat Ryanair een ernstige misstap begaan had. Zo zou de maatschappij onder andere op een "onoprechte manier" stakingen hebben proberen te voorkomen. De kantonrechter kende eerder aan alle acht piloten een schadevergoeding toe.

Inkomen

Ryanair ging in hoger beroep tegen die toegekende vergoeding. Op basis van de actuele gegevens over het inkomen van de piloten heeft het hof nu de nieuwe hoogte van de vergoedingen bepaald. De bedragen verschillen per piloot omdat hun inkomensschade verschillend is.

Een billijke vergoeding is de extra ontslagvergoeding die een rechter aan een werknemer kan toewijzen als de werkgever ‘ernstig verwijtbaar’ gehandeld heeft. Deze vergoeding komt bovenop de wettelijke vergoeding.