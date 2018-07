Schadevergoeding in zicht voor 200.000 Fortis-gedupeerden Jolien Lelièvre

13 juli 2018

18u59

Bron: Belga 0 Economie Naar schatting 150.000 tot 200.000 Fortis-gedupeerden hebben na bijna tien jaar eindelijk uitzicht op een (beperkte) schadevergoeding. Het hof van beroep van Amsterdam zette vandaag het licht op groen voor een schikking van 1,3 miljard euro tussen Fortis-erfgenaam Ageas en een aantal groepen gedupeerden.

Bijna tien jaar na de val van de beursgenoteerde Fortis bank kunnen de aandeelhouders van toen eindelijk een deel van hun koersverliezen recupereren. Het gerechtshof in Amsterdam zette hiervoor het licht op groen door de "Fortis-schikking" bindend te verklaren.

Ageas

In die schikking is voorzien dat verzekeraar Ageas, als erfgenaam van Fortis, 1,3 miljard euro op tafel legt om de gedupeerden te vergoeden. De bindendverklaring geldt niet voor de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters (VEB), al zou dat volgens de rechtbank geen effect mogen hebben op de schikking in zijn geheel.

Het gaat om het grootste schikkingsbedrag ooit in Europa. Naar schatting zo'n 200.000 Fortis-beleggers, die tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 aandelen in hun bezit hadden, komen voor een vergoeding in aanmerking. Zij werden in 2008 misleid door het management.

Door de schikking te aanvaarden, verklaren de beleggers zich akkoord om geen gerechtelijke stappen te ondernemen.

Vijf maanden om zich terug te trekken

Het Gerechtshof in Amsterdam oordeelde in een schriftelijk vonnis dat er geen gronden zijn om de algehele afwijzing van het verzoek tot verbindendverklaring te rechtvaardigen. "Het hof zal het verzoek tot verbindendverklaring toewijzen, maar alleen ten aanzien van Ageas, Deminor, SICAF, Stichting Fortiseffect en Stichting FORsettlement", staat er.

De VEB komt dus niet in aanmerking. Maar volgens de rechter is het effect hiervan verwaarloosbaar. "Dit houdt in dat de overeenkomst als geheel verbindend zal worden verklaard (...) Dat het verzoek tot verbindendverklaring ten aanzien van VEB wordt afgewezen, heeft ook geen consequenties voor de geldigheid van de overeenkomst tussen VEB en de overige verzoeksters, noch voor de praktische uitwerking, nakoming en uitvoering van de overeenkomst nadat de verbindendverklaring onherroepelijk is geworden", klinkt het.

Gedupeerden die zich aan de verbindverklaring willen onttrekken, krijgen hiervoor vijf maanden de tijd.