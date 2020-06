Scania moet ingrijpen door corona: 5.000 banen op de tocht JTO

01 juni 2020

14u49

Bron: Belga 2 Economie Bij de Zweedse vrachtwagen- en bussenmaker Scania staan duizenden banen op de tocht. Door de coronacrisis is de vraag naar vrachtwagens en zware bestelauto's ingestort. In een verklaring rept Scania van 5.000 banen die zouden sneuvelen, waarvan maximaal 1.000 op het hoofdkantoor in Zweden. In ons land beschikt Scania over een groot distributiecentrum in Opglabbeek.

Waar en hoe de overige banenreducties plaatsvinden, is nog niet bekend. Het bedrijf, dat ook industrie- en scheepsmotoren maakt, gaat daarvoor in overleg met de vakbonden.

“Hoewel het momenteel niet mogelijk is de omvang en de duur van de impact van de crisis te voorspellen, wordt er verwacht dat de vraag naar producten gedurende enige tijd laag zal blijven. Daarom is Scania van plan om wereldwijd te snoeien in het personeelsbestand. Door de crisis moet het aantal consultants en werknemers worden herzien en moeten bepaalde onderdelen van de industriële en commerciële activiteiten aan een grondig onderzoek worden onderworpen”, klinkt het in een mededeling op de website van de groep.

De onderneming heeft wereldwijd ongeveer 50.000 medewerkers in dienst. Het bedrijf heeft meerdere fabrieken in Europa en Latijns-Amerika en is vertegenwoordigd in meer dan honderd landen.