SBS Belgium breidt gepersonaliseerde reclame uit naar Proximus-klanten

16 januari 2020

20u49

Dit jaar gaat SBS Belgium gepersonaliseerde reclame ook via Proximus aanbieden. Dat heeft Peter Quaghebeur, CEO van de moederholding van de commerciële zenders VIER, VIJF en ZES, vandaag aangekondigd tijdens de voorstelling van de programmatie van 2020.

Sinds het najaar van 2017 commercialiseert SBS België Smart Ad, gerichte reclame tijdens live tv-kijken, zogenaamd "addressable of targettable advertising". De mediagroep biedt de adverteerder dezelfde precieze "targeting-mogelijkheden" als sociale media, maar dan gecombineerd met het ruime bereik van televisie.

In eerste instantie werd dat soort reclame aangeboden bij tv-kijkers die klant zijn bij Telenet. Vanaf 2020 komen daar ook de klanten van Proximus bij.



Volgens Quaghebeur gaat het om "de heilige graal waar de ganse industrie naar op zoek was". "We commercialiseren Smart Ad al sinds het najaar van 2017. Het is uniek in Europa en uniek in de wereld. En vanaf dit jaar wordt het een nationaal product, nu ook Proximus, en bijgevolg ook alle andere regies, Smart Ad aanbieden", aldus de CEO van SBS.

Volgens Quaghebeur zal 75 procent van de huishoudens in Vlaanderen en 60 procent in België "targettable" zijn via tv. België is volgens hem het eerste land in de wereld dat dit heeft.