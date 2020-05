Saudi-Arabië gaat olieproductie verder beperken KVE

11 mei 2020

15u26

Bron: ANP 0 Economie Saudi-Arabië gaat zijn olieproductie vanaf juni verlagen met 1 miljoen vaten per dag. Die stap heeft het land gezet om de olieprijs weer omhoog te krijgen. Saudi-Arabië heeft staatsoliebedrijf Saudi Aramco verder gevraagd om ook de productie deze maand nog te verlagen, als dat kan.

Saudi-Arabië ontketende in maart zelf een prijzenoorlog om zo onder meer Rusland te dwingen tot het maken van productiebeperkende afspraken. Die afspraken kwamen er uiteindelijk alsnog, maar de olieprijs is niet noemenswaardig omhooggegaan. Dat wordt vooral veroorzaakt door de lagere vraag naar olie als gevolg van de coronamaatregelen in vele landen.

De lage olieprijs heeft voor Saudi-Arabië, dat qua inkomsten sterk afhankelijk is van de olie-opbrengsten, forse gevolgen. Om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen, kondigde het land dit weekeinde aan de btw te verdrievoudigen en een toelage aan zijn burgers te schrappen, waarmee de kosten voor levensonderhoud worden gecompenseerd. Ook moeten grootschalige investeringsplannen mogelijk worden doorgeschoven.