Sanofi zegt dichtbij akkoord te staan om 300 miljoen vaccins te leveren aan EU KVE

13 juli 2020

21u33

Bron: Belga 0 Economie Farmabedrijf Sanofi staat dichtbij een akkoord om 300 miljoen dosissen van een eventueel vaccin tegen het nieuwe coronavirus te leveren aan de Europese Unie. Tegelijk onderhandelt de firma ook met andere landen, zoals de Verenigde Staten, over een gelijkaardige samenwerking. Dat meldt Sanofi maandag.

"De onderhandelingen met de Europese Unie zitten in een vergevorderd stadium", verklaarde Olivier Bogillot, de topman van de Franse afdeling. Volgens Bogillot kan het akkoord "in de loop van de komende dagen of weken" wellicht gefinaliseerd worden, maar meer details over de overeenkomst gaf hij niet.

De topman zei voorts dat er ook gesprekken lopen met de Verenigde Staten, met Groot-Brittannië, en met de Globale Alliantie voor Vaccinatie en Immunisatie (GAVI), zonder te preciseren hoeveel dosissen er voor welke partij gereserveerd worden. "Onze doelstelling is om met alle landen samen te werken opdat het vaccin voor iedereen gelijktijdig beschikbaar is", aldus Bogillot.