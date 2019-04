Salaris van topmanager stijgt al tien jaar niet meer kv

06 april 2019

04u28

De topman van een groot Belgisch beursgenoteerd bedrijf verdiende vorig jaar gemiddeld 1,95 miljoen euro. Dat berekende De Tijd op basis van de pas gepubliceerde jaarverslagen. In vergelijking met 2017 is er een daling met 10 procent, bericht De Tijd vandaag.

Het gemiddelde salaris verandert van jaar tot jaar, omdat CEO's wel eens een uitzonderlijk hoge bonus krijgen. Maar hoewel de samenstelling van de Bel20 regelmatig wijzigt en nieuwe CEO's aantreden, blijft het gemiddelde salaris opvallend stabiel. Sinds 2006 - toen De Tijd de toplonen de eerste keer oplijstte - schommelt het rond 2 miljoen euro. Het ene jaar is het wat hoger, het andere wat lager.

In Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verdienen de CEO's van de grote beursgenoteerde bedrijven over het algemeen een pak meer, bleek onlangs uit een studie van de Vlerick Business School. Toch is geen beweging zichtbaar om de Belgische salarissen op te tillen naar het niveau van de buurlanden. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Een ervan is dat het salaris van de CEO in belangrijke mate bepaald wordt door de omvang van het bedrijf.