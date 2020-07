Rynair maakt 185 miljoen euro verlies in coronakwartaal: “Tweede golf in herfst is onze grootste vrees” TT

27 juli 2020

09u20

Bron: Belga 3 Economie Ryanair heeft in de periode van begin april tot eind juni, in volle coronacrisis dus, 185 miljoen euro verlies gemaakt. De Ierse luchtvaartmaatschappij ziet wel kansen om op termijn te profiteren van de crisis. Ryanair vervoerde in het kwartaal amper 500.000 passagiers, terwijl dat er in dezelfde periode vorig jaar nog 41,9 miljoen waren.

Ook in het tweede kwartaal, van juli tot eind september, verwacht Ryanair nog verlies te maken. Dat zou wel beperkter worden doordat een groot deel van de vluchten begin juli werd hervat.

Financiële voorspellingen voor het volledige boekjaar, dat loopt tot eind maart, doet het bedrijf niet. "Een tweede golf van Covid-19 in Europa in de late herfst, wanneer het jaarlijkse griepseizoen begint, is onze grootste vrees momenteel.”



Toch ziet Ryanair het niet helemaal negatief. Verschillende maatschappijen schroeven hun capaciteit terug door de crisis. "Dat zal mogelijkheden brengen voor Ryanair om zijn netwerk en vloot uit te breiden, en om te profiteren van kostenopportuniteiten voor luchthavens en vliegtuigen die er onvermijdelijk zullen komen", klinkt het.