Ryanair wil meer dan 80 mensen ontslaan in België SPS

09 juli 2020

14u32

Bron: Belga 12 Economie De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair heeft de intentie om 44 piloten en 40 stewards en stewardessen die in België gebaseerd zijn, te ontslaan. De wet-Renault zal worden geactiveerd, zegt de christelijke vakbond CNE.

Ryanair riep de in België gebaseerde werknemers de voorbije weken meermaals op om loonsverlagingen te aanvaarden, omdat de maatschappij anders de procedure-Renault voor collectieve ontslagen zou lanceren. Dat heeft ze nu dus effectief gedaan.

Er was sprake van dat piloten 20 procent en cabinepersoneel 10 procent zouden moeten inleveren.

Ryanair kondigde eerder 3.000 ontslagen aan in Europa door de coronacrisis. Onder meer in Ierland en het Verenigd Koninkrijk werden wel akkoorden bereikt over loonsverlagingen om banen te behouden.

Lees ook:

1.000 van de 4.200 jobs verdwijnen bij Brussels Airlines

Ryanair vecht Europees groen licht voor staatssteun Lufthansa aan: “Concurrentie verstoord”

Luchtvaartsector: “2020 waarschijnlijk slechtste jaar uit de geschiedenis”