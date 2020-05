Ryanair verwacht tot maart volgend jaar helft minder passagiers te vervoeren jv

18 mei 2020

08u37

Bron: ANP/BLOOMBERG/DPA/BELGA 3 Economie De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, die ook vanaf Zaventem en Charleroi vliegt, verwacht tot maart volgend jaar de helft minder passagiers te vervoeren vanwege de coronacrisis. Daarnaast waarschuwde het bedrijf in zijn handelsupdate voor een recordverlies in het lopende kwartaal. Vanaf juli moeten de zaken wel wat beter gaan, hoopt de onderneming die dan een flink deel van zijn vluchten wil hervatten.

Ryanair denkt dit boekjaar, dat tot eind maart 2021 loopt, 80 miljoen reizigers te kunnen vervoeren. Vóór de coronacrisis was het doel nog bijna twee keer zo hoog. Het lopende kwartaal zorgt daarbij voor een groot deel van de terugval. Sinds medio maart vliegt Ryanair met een zeer uitgekleed schema vanwege maatregelen van overheden om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan. Daarom verwacht de budgetvlieger voor het lopende kwartaal - van april tot juni - een verlies van ruim 200 miljoen euro. Dat is meer dan aanvankelijk gedacht. Het bedrijf ging voorlopig uit van een verlies van minstens 100 miljoen euro in dit kwartaal.

In de maanden daarna volgt wat herstel, hoopt Ryanair. Het verlies in het derde kwartaal moet dan ook kleiner zijn dan in het tweede kwartaal. Ryanair hoopt om vanaf 1 juli dagelijks circa duizend vluchten uit te voeren. Daarmee wordt het overgrote deel van het netwerk weer in dienst genomen. Volgens financieel directeur Neil Sorahan is er een verbetering te zien in het aantal boekingen. "Mensen kijken naar augustus en september uit om naar de zon te gaan voordat kinderen terug naar school moeten."

1 miljard winst

Ryanair, die eerder staatssteun aan concurrenten als "doping" wegzette, meldde verder een lening van 600 miljoen pond, omgerekend 671 miljoen euro, te hebben aangenomen waarvoor het Verenigd Koninkrijk zich garant heeft gesteld. Momenteel voert luchtvaartmaatschappij een juridische strijd tegen de miljardensteun aan onder meer Air France-KLM, Lufthansa, Alitalia en SAS. Volgens Sorahan staat de lening van Ryanair niet in verhouding tot de omvang van de staatssteun die onder meer Air France-KLM kreeg.

In zijn afgelopen boekjaar vervoerde Ryanair bijna 149 miljoen passagiers, een lichte stijging vergeleken met een jaar daarvoor. De winst steeg naar 1 miljard euro, tegen 885 miljoen euro in 2019.

