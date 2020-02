Ryanair-topman pleit voor strengere controles op moslimmannen: “Daar komt de dreiging van” TT

22 februari 2020

08u40

Bron: Belga 0 Economie Ryanair-topman Michael O'Leary vindt dat moslimmannen op luchthavens strengere veiligheidscontroles zouden moeten ondergaan dan andere reizigers. "Dat is waar de dreiging van komt", zei hij in een interview met The Times. Er komt forse kritiek op de uitspraken.

De 58-jarige O'Leary, nooit verlegen om een controversiële quote, meent dat de meeste veiligheidsmaatregelen op luchthavens irrelevant zijn. "Wie zijn de aanslagplegers? Het zullen single mannen zijn die alleen reizen. Je kan zoiets niet zeggen omdat het racisme is, maar in het algemeen zullen het mannen zijn van het moslimgeloof. Dertig jaar geleden waren het de Ieren", zo wordt de Ierse topman geciteerd. De kans dat gezinnen met kinderen zich opblazen is volgens hem "fucking nihil".

Een woordvoerder van de Britse moslimgemeenschap beschuldigt O'Leary ervan discriminerende opmerkingen te maken en is ontgoocheld dat "de CEO van een grote luchtvaartmaatschappij zijn klanten zo brutaal zou willen discrimineren". Volgens Labour-parlementslid Khalid Mahmood moedigt O'Leary racisme aan. In een reactie verwees Mahmood naar de aanslag in Hanau, waar een blanke man acht mensen doodschoot. "Zouden we blanke mensen moeten profilen om na te gaan of het fascisten zijn?”