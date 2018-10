Ryanair: "Test Aankoop verkoopt onzin, hebben onze voorwaarden niet aangepast" SPS

09 oktober 2018

12u23

Bron: Belga 0 Economie Ryanair-topman Michael O'Leary heeft vanochtend in Brussel benadrukt dat de algemene voorwaarden van de Ierse luchtvaartmaatschappij niet aangepast zijn. "Test Aankoop verkoopt onzin. Belgische passagiers moeten met klachten helemaal niet naar de rechter in Ierland, maar kunnen daarvoor naar een Belgische rechtbank trekken", aldus O'Leary.

Test Aankoop maakte vorige week bekend een ingebrekestelling gestuurd te hebben naar Ryanair en ook de Europese Commissie gaf te kennen bezorgd te zijn over de aanpassing van de algemene voorwaarden. "Er is niets aangepast in de voorwaarden", aldus O'Leary. Europa is volgens hem "misleid door lobbygroepen". "En dat is niet de eerste keer, Brussel zit immers vol lobbygroepen."

O'Leary herhaalde ook dat Ryanair volgens hem geen enkele compensatie zoals voorzien door de Europese verordening 261 moet betalen aan reizigers wier vlucht geannuleerd werd door een interne staking, omdat die stakingen buiten de wil van de luchtvaartmaatschappij plaatsvonden.

Het bedrijf zegt de Europese wetgeving "volledig na te leven", met name door getroffen klanten overgeboekt of terugbetaald te hebben en hen bijgestaan te hebben met accommodatie, maaltijden en herboekingen.

Klanten met klachten raadt de Ryanair-topman aan om zelf naar de Belgische rechter te stappen. "Ga niet in zee met de 'professionele claim chasers', die uiteindelijk met 40 à 45 procent van de opbrengst van de claim aan de haal gaan. Die moeten aangepakt worden."