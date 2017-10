Ryanair stevent nog steeds af op recordwinst Gea Bruinsma

Ryanair ligt nog altijd op koers om dit boekjaar zijn grootste jaarwinst ooit neer te zetten, ondanks de recente roosterproblemen die de luchtvaartmaatschappij dwongen circa 20.000 vluchten te schrappen. De Ierse prijsvechter heeft een sterke zomerperiode achter de rug en blijft daarom bij zijn eerder afgegeven winstverwachting.

Ryanair boekte in de zes maanden tot en met september een winst na belasting van bijna 1,3 miljard euro. Dat is 11 procent meer dan een jaar eerder. Er werden ook 11 procent meer passagiers vervoerd, met een totaal van ruim 72 miljoen. De opbrengsten gingen met 7 procent vooruit naar ruim 4,4 miljard euro, terwijl de tickets gemiddeld wel 5 procent goedkoper waren.

Topman Michael O'Leary is naar omstandigheden tevreden met hoe het bedrijf er nu voorstaat. Hij blijft erbij dat er voor het hele gebroken boekjaar 2017/2018 een winst na belasting tussen de 1,4 miljard en 1,45 miljard euro inzit.

Daarbij gaat hij uit van 4 tot 6 procent lagere ticketprijzen. Daarmee zijn de vooruitzichten op dat punt iets verbeterd, want eerder werd voor het hele jaar nog gerekend op 5 tot 7 procent lagere prijzen.

De roosterchaos betekende wel een behoorlijke smet op het blazoen van de maatschappij. De operationeel directeur moest het veld ruimen en de affaire leidde ertoe dat Ryanair zich voor het eerst in jaren genoodzaakt zag om te snijden in uitbreidingsplannen.

De prijsvechter had niet genoeg piloten beschikbaar om de hele dienstregeling uit te voeren, mede doordat vliegers nog een berg verlofdagen moeten opmaken. In een poging het werk voor piloten aantrekkelijker te maken is hen onlangs loonsverhoging en meer baanzekerheid beloofd. Als met de voorstellen wordt ingestemd kost dat Ryanair zo'n 100 miljoen euro per jaar.