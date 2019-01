Ryanair mag personeel Eindhoven voorlopig niet ontslaan SVM

08 januari 2019

16u56

Bron: Belga 0 Economie Het personeel van Ryanair dat vloog vanaf de basis in Eindhoven mag voorlopig niet ontslagen worden. Het Nederlandse Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vindt dat de Ierse lowcostmaatschappij en de vakbonden eerst moeten proberen tot een sociaal plan te komen.

Ryanair had bij het UWV collectief ontslag aangevraagd voor al het personeel dat in Nederland gevestigd was, naar eigen zeggen vanwege slechte bedrijfseconomische prestaties. Eerder sloot Ryanair al de basis in Eindhoven. Het personeel dat zich verzette, zou geleidelijk aan naar de uitgang begeleid worden.

De vakbonden vonden echter dat het UWV de ontslagaanvraag niet in behandeling mocht nemen, en de Nederlandse overheidsinstelling volgt die redenering nu. Zij vindt dat Ryanair en de vakbonden eerst moeten proberen om tot een sociaal plan te komen. Tot die tijd moet het betreffende personeel -16 piloten en 15 cabinemedewerkers- gewoon doorbetaald worden.

Volgens de vakbond VNV weigert Ryanair nog steeds in gesprek te gaan.