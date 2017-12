Ryanair kijkt aan tegen eerste staking ooit KVE

20u10

Bron: Belga 2 REUTERS Economie Ryanair kijkt aan tegen een eerste staking ooit. De piloten en het vliegend personeel van de lagekostenmaatschappij dreigen ermee om op 15 december in Italië gedurende vier uur het werk neerleggen, luidde het vandaag. Het initiatief is opmerkelijk, want Ryanair erkent geen enkele vakbond. De staking zou ingaan vanaf 13 uur.

De werkonderbreking komt er omdat de directie van Ryanair weigert om te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van zijn vliegend personeel in Italië, klaagt de vakbond Anpac in een mededeling.

Maar bij de directie zelf maakt men zich geen zorgen. Een woordvoerder wijst erop dat er in het verleden al herhaaldelijk werd gedreigd met stakingen, die echter nooit in de praktijk werden omgezet. "Het is al de vijfde of zesde keer dat de vakbonden van FIT/CISL of van Anpac een staking aankondigen, maar ze nadien weer afblazen", beweert woordvoerder Robin Kiely.

Volgens Ierse media zou ook in Portugal een meerderheid van de piloten het werk willen neerleggen, maar concrete gegevens daarover ontbreken nog.