Ryanair in top tien van hoogste CO2-uitstoot in Europa

02 april 2019

13u49

Bron: Belga 0 Economie Ryanair is één van de tien bedrijven in Europa die de meeste broeikasgassen (CO2) uitstoot, zo blijkt uit de jongste emissiestatistieken van de Europese Commissie. Het is voor het eerst dat een luchtvaartmaatschappij de top tien binnenkomt, stelt belangenorganisatie "Europe Transport & Environment" (T&E). De andere grootste vervuilers zijn steenkoolbedrijven in Polen, Duitsland en Bulgarije.

Ryanair staat op de tiende plaats, met voor het afgelopen jaar een CO2-uitstoot van 9,8 miljoen ton. Dat is 7 procent meer dan in 2017. Maar het bedrijf probeert wel, als lowcost-airline, om de uitstoot per passagier en per kilometer zo laag mogelijk te houden.

Ter vergelijking: Brussels Airlines stootte het voorbije jaar zo'n 780.000 ton CO2 uit. De grootste vervuilers in ons land zijn ArcelorMittal in Gent (4,4 miljoen ton), Electrabel Knippegroen in Gent (4,6 miljoen ton) en de Total-raffinaderij in Antwerpen (3,6 miljoen ton).

Globaal daalde de CO2-uitstoot in Europa met 4,2 procent, terwijl de uitstoot van de luchtvaart met 5,7 procent toenam. Het gaat dan nog alleen maar om vluchten op het Europese continent.

Volgens de organisatie T&E slagen de overheden er onvoldoende in om de uitstoot van de luchtvaartsector te controleren. "Nochtans is regulering van belang, dat bewijzen de jongste emissiecijfers. We hebben doelstellingen voor hernieuwbare energie en voor het uitdoven van steenkoolfabrieken. Maar aan de andere kant is er amper regelgeving voor de luchtvaartsector en wordt die amper belast", aldus Andrew Murphy van T&E.