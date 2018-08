Ryanair heeft na acht maanden onderhandelen deal met zijn Italiaanse piloten HR

28 augustus 2018

12u40

Bron: Belga 0 Economie De Ierse lowcostluchtvaartmaatschappij Ryanair heeft een cao afgesloten met zijn Italiaanse piloten. Dat meldt de Italiaanse luchtvaartvakbond Anpac, nadat de piloten een dag eerder voor de overeenkomst hadden gestemd. Het is de eerste cao die Ryanair afsluit.

Het Italiaanse akkoord werd na acht maanden onderhandelen bereikt. Het geldt voor meer dan 300 in Italië gebaseerde piloten. Een grote meerderheid keurde het goed. Ryanair is nog met de bonden in gesprek over een cao voor het in Italië gebaseerde cabinepersoneel.

Ryanair licht al een tijd zwaar onder vuur van zijn personeel en de vakbonden. In meerdere landen, waaronder België, waren er al stakingen van zowel cabinepersoneel als piloten. Een van oorzaken van het dispuut is dat Ryanair personeel aan de Ierse wetgeving probeert te houden.

Met de Ierse pilotenvakbonden bereikte Ryanair ook een akkoord, maar daar moeten de vliegers nog mee instemmen.