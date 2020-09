Ryanair gaat nieuwe basis openen in Frankrijk ondanks coronacrisis: investering van 170 miljoen euro Redactie

23 september 2020

17u20

Bron: BELGA/AFP 0 Economie De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair gaat vanaf december een nieuwe basis openen in het Franse Beauvais, ondanks de coronacrisis. Dat heeft Ryanair aangekondigd.

"We zijn verheugd een investering van 200 miljoen dollar (171 miljoen euro, nvdr) te kunnen aankondigen voor de vierde Franse basis van Ryanair, op de luchthaven Paris-Beauvais. Die ontwikkeling laat toe dat meer dan 2.300 directe en indirecte banen gecreëerd worden", aldus Jason McGuinness, commercieel directeur van Ryanair. De luchtvaartmaatschappij heeft in Frankrijk al basissen in Marseille, Bordeaux en Toulouse.

Ryanair kondigde vorige maand aan zijn vluchtaanbod voor oktober nog terug te dringen door de coronacrisis. Het bedrijf kwam ook met een herstructureringsplan, waarbij 3.000 banen geschrapt zouden worden. In België wil Ryanair 172 banen schrappen. Er dreigen in ons land 106 cabineleden en 66 piloten hun baan te verliezen. Verder zijn er nog altijd klanten die wachten op de terugbetaling van hun geannuleerde tickets.