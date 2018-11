Ryanair betaalt half miljoen euro om vliegtuig terug te krijgen van Franse autoriteiten KVE kg

09 november 2018

11u17

Bron: Belga 0 Economie De Franse luchtvaartautoriteit heeft op de luchthaven van Bordeaux-Mérignac een vliegtuig van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair in beslag laten nemen. De autoriteiten willen het bedrijf op die manier dwingen om subsidies terug te betalen. Ryanair telde deze middag 525.000 euro neer om het vliegtuig terug te krijgen.

Het gaat om staatssteun die door de Europese Commissie al in juli 2014 als illegaal werd bestempeld. De inbeslagname geldt al een ultieme maatregel, nadat diverse pogingen om de middelen terug te krijgen mislukten.



De inbeslagname vond gisteren plaats. Het vliegtuig zal pas worden vrijgegeven nadat de vereiste sommen zijn betaald, aldus de Franse luchtvaartautoriteiten vandaag. Dat is dus gelukt, want Ryanair betaalde de gevraagde 525.000 euro, waarna het vliegtuig rond de middag werd vrijgegeven.

Ryanair had al de helft van de subsidies terugbetaald, maar weigerde tot nu toe om het resterende bedrag af te lossen. Het verwees daarvoor naar een “contractbreuk” in 2010, waarover een rechtszaak loopt.

