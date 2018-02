Ryanair belooft sociale minima voor Belgisch personeel te respecteren jv

07 februari 2018

07u30

Bron: belga 0 Economie De lagekostenmaatschappij Ryanair doet nu ook een geste naar zijn Belgische personeelsleden, nadat vorige week al de eerste Britse vakbond werd erkend. Dat schrijven De Tijd en L'Echo.

De maatschappij gaat de sociale minima die in België gelden ook aan Belgische werknemers aanbieden. Het gaat dan onder meer over de regels inzake moeder-, vader- en ouderschapsverlof, die zouden ingaan vanaf 1 april.

Ryanair stelt ook loonsverhogingen en productiviteitsbonussen voor het boordpersoneel in het vooruitzicht. Die kunnen zelfs oplopen tot 1.800 euro, maar zijn verbonden aan enkele strikte criteria. De luchtvaartmaatschappij rept evenwel met geen woord over een Belgische vakbondsvertegenwoordiging.

"Er is inderdaad een opening", reageert Yves Lambot, secretaris bij de christelijke vakbond CNE. "Het lijkt erop dat Ryanair anticipeert op de beslissing van het gerecht in Bergen, die over enkele maanden verwacht wordt." Zijn collega Didier Lebbe, ook CNE, betreurt wel dat de maatschappij "nog altijd niet de vakbonden erkent".