Ryanair-baas O’Leary noemt UGent-prof ‘dubieus’ mvdb

21 november 2018

14u33

Bron: AD.nl 0 Economie Michael O’Leary stuurt zijn kat naar een Nederlandse parlementaire commissie die volgende week een hoorzitting houdt over de veiligheidsaspecten van de arbeidsomstandigheden in de luchtvaartsector. Ryanair is daarvoor uitgenodigd, maar komt niet, laat grote baas O’Leary weten in een boze brief die in handen is van onze collega’s van AD.nl.

Ook professor Sociaal Recht Yves Jorens (UGent) is uitgenodigd in de commissie. Hij was in 2015 auteur van een studie waarin het nepstatuut wordt aangekaart waarin jonge piloten vaak terechtkomen. Die schijnzelfstandigheid zorgt niet alleen voor een maatschappelijk, maar ook mogelijk een veiligheidsprobleem. O’Leary noemt Jorens in de brief ronduit een “dubieus expert”, “zonder enige kennis van zaken”.



Volgens O‘ Leary is de aankondiging van de hoorzitting doorspekt met beschuldigingen die onjuist zijn of waarvoor geen enkel bewijs bestaat. Zo zou volgens hem personeel van de lowcostmaatschapppij beter betaald krijgen dan de medewerkers van concurrenten. Ook claims over korte rusttijden zijn ‘aantoonbaar onwaar’, aldus de flamboyante Ier.



Volgens de aankondiging van de commissie proberen ‘sommige luchtvaartmaatschappijen’ de loonkosten maximaal te beperken. ‘Het gevolg is dat bij die maatschappijen piloten en cabinepersoneel vaak te maken hebben met niet-Nederlands arbeidsrecht, korte rusttijden kennen en dat bij protesten tegen deze situatie gedreigd wordt hun basis te sluiten.’

Sinds begin deze maand gebruikt Ryanair niet langer Eindhoven Airport. De lagekostenmaatschappij maakte dit op 1 oktober bekend, enkele dagen nadat het personeel van Ryanair Eindhoven Airport het werk had neergelegd. Zij deden toen mee met de stakingsdag die ook Ryanair op Brussels Airport en Charleroi trof.