Ryanair-baas O'Leary door vakbonden uitgeroepen tot 'slechtste baas ter wereld'

10 december 2018

10 december 2018

08u19

Bron: ITUC 0 Economie Ryanair-baas Michael O’Leary is in Kopenhagen uitgeroepen tot ‘slechtste baas ter wereld’. Dat gebeurde tijdens ITUC, een congres van de overkoepelende organisatie van vakbonden, die wereldwijd 207 miljoen werknemers vertegenwoordigen.

De Ryanair-topman werd verkozen uit een shortlist van tien CEO’s die volgens ITUC hun werknemers uitbuiten door ze lage lonen te betalen voor onzekere jobs, en die hun werknemers het recht ontzeggen om zich te organiseren in een vakbond. “Hij beweerde de voorbije 30 jaar dat de hel nog eerder zou bevriezen dan dat er vakbonden zouden komen in zijn bedrijf”, aldus Stephen Cotton van de ITUC, dat scherpe kritiek heeft op de manier waarop Ryanair zijn personeel behandelt.

Ryanair lag ook het voorbije jaar overhoop met zijn personeel. Na een reeks stakingen in verschillende landen, heeft de Ierse luchtvaartmaatschappij toch een reeks akkoorden gesloten over de arbeidsvoorwaarden. Ook in België heeft Ryanair eind oktober een akkoord gesloten, waarin staat dat ten laatste vanaf 31 januari de Belgische arbeidswetgeving zal worden toegepast op het Ryanair-personeel in België.

Harvey Weinstein

Op de shortlist van ‘10 slechtste bazen ter wereld’ stonden ook nog Jeff Bezos (Amazon), Dara Khosrowshahi (Uber), Lee Kun-hee (Samsung), Will Shu (Deliveroo) en zelfs de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein (Weinstein Company en Miramax), die werd aangeklaagd voor seksueel misbruik en verkrachting.

