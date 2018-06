Rusland wil eigen lab voor diamantcertificaten van HRD Antwerp jv

18 juni 2018

18u19

Bron: belga 1 Economie Het diamantcertificeringsinstituut HRD Antwerp ondertekent morgen een samenwerkingsakkoord met het Russische ministerie van Financiën. Dat gebeurt in het kader van de Kimberley Process Intersessional Meeting, een internationaal congres dat deze week in Antwerpen plaatsvindt. Rusland heeft volgens het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) verregaande interesse om een labo van HRD Antwerp te openen in Moskou.

De samenwerkingsovereenkomst zal worden ondertekend door Aleksey Vladimirovich Moiseev, de Russische viceminister van Financiën. De details van het Antwerpse labo in Moskou moeten nadien nog worden uitgewerkt. Allicht zullen er net als in Mumbai, waar HRD Antwerp ook een vestiging heeft, lokale mensen worden opgeleid. Een certificaat van een internationaal gerenommeerd labo is een belangrijke kwaliteitsgarantie voor een geslepen diamant. Het labo zou vooral bedoeld zijn voor de lokale Russische markt.