Ruim 270 banen bedreigd bij Axalta: "Dit valt zwaarder bij de mensen dan de directie dacht" SVM

07 mei 2018

18u18

Bron: Belga 0 Economie De vakbonden en directie bij het Mechelse coatingbedrijf Axalta hebben vandaag voor een eerste keer samengezeten na de aankondiging dat de directie de fabriek wil sluiten. Het personeel is nog niet aan het werk gegaan.

Vrijdag kondigde het bedrijf aan dat het de productie binnen de twee jaar uit Mechelen wil weghalen, wat zou leiden tot 276 jobs die verdwijnen. Meteen werd aangekondigd dat er naar een overnemer wordt gezocht.

Vandaag zaten vakbonden en directie een eerste keer samen. "Naast afspraken over de procedure en de timing hebben we vragen van het personeel voorgelegd, zoals over mogelijke investeerders of wat er staat te gebeuren als de fabriek sluit", zegt ACV-secretaris Caroline Segers.

Woensdag wordt opnieuw samengezeten. Dan geeft het bedrijf volgens de bonden meer uitleg geven over de stappen die het al zou hebben gezet in de zoektocht naar een overnemer.

"Zware klap"

Het personeel van het Seveso-bedrijf is vandaag wel naar de fabriek gekomen, maar is volgens de bonden niet aan het werk gegaan. Ook morgen zou dat nog niet gebeuren. "De machines zijn veilig stilgelegd en er is opvang voorzien, maar de mensen zijn er nog niet klaar voor. Dit was een zware klap. Woensdag maken we een stand van zaken op. Maar uiteraard moet het vertrouwen van het personeel herwonnen worden", zegt ABVV-secretaris Danny Absillis.

"Dit valt zwaarder bij de mensen dan wat de directie gedacht heeft", vult ook Segers aan. "Heel wat mensen zitten hier al vanaf hun twintigerjaren."