Ruim 2.700 pensioenspaarders trappen in fiscale val TT

12 juli 2019

08u18

Bron: Belga 70 Economie 2.742 pensioenspaarders krijgen een kleiner fiscaal voordeel dan ze hadden ontvangen als ze iets minder hadden gespaard. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van de federale overheidsdienst Financiën.

Op voorstel van toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) voerde de vorige federale regering een tweede, hoger plafond in voor pensioensparen, waarbij het procentuele fiscale voordeel lager is. Belgen konden in 2018 maximaal 960 euro sparen met een fiscaal voordeel van 30 procent of maximaal 1.230 euro met een fiscaal voordeel van 25 procent.

Het dubbele plafond en het fiscaal voordeel creëren echter een pervers effect. Pensioenspaarders die in 2018 meer dan 960 euro spaarden en minder dan 1.152 euro genieten een kleiner fiscaal voordeel dan spaarders die slechts 960 euro spaarden. 2.742 Belgen trapten vorig jaar in die fiscale val. Ze krijgen daardoor een kleiner fiscaal voordeel dan de 1,4 miljoen Belgen die slechts 960 euro spaarden.

Voorts blijkt uit de cijfers van de FOD Financiën dat de hervorming heel weinig pensioenspaarders heeft overtuigd om een groter bedrag opzij te zetten. Slechts 76.267 Belgen of 2,9 procent van alle pensioenspaarders spaarden meer dan 960 euro. Het totale aantal pensioenspaarders is in 2018 lichtjes gedaald, met 0,9 procent naar 2,62 miljoen.